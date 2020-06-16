Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: стрелок с Ленинского проспекта мог быть террористом 

Павел Тиунов 18 минут назад
Напавший на полицейских оказался кандидатом в шахиды
Фото: ТАСС
24-летний Ратмир Галаев, который подозревается в стрельбе по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, собирался стать шахидом, сообщает Interfax со ссылкой на свой информированный источник. По его словам, правоохранители пришли к такому выводу, проанализировав записи молодого человека в дневнике и телефоне.
Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел накануне.
Инспекторы ДПС, работавшие на Ленинском проспекте в столице остановили таксиста, нарушившего правила дорожного движения. По версии следствия, проходящий мимо в это время Галаев достал травматический пистолет и обстрелял автоинспекторов.
Правоохранители открыли ответный огонь из табельного оружия и сумели задержать стрелка. В результате все трое получили ранения разной степени тяжести и в настоящее время находятся в больнице.
Выясняя мотивы поступка Галаева, следователи предположили, что молодой человек дал клятву верности террористической организации. Основанием для такого вывода послужила информация в его личных дневниках и смартфоне.
Ранее СМИ сообщили, что в ходе проведенного обыска в квартире, которую Галаев снимал в Москве, была обнаружена экстремистская литература. Следователи придерживаются версии, что нападение на полицейских было осознанным и тщательно спланированным.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Комментарии 7
Происшествия , ГИБДД , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Навального решила вернуться в Россию
Дочь Навального решила вернуться в Россию
Россия сделала заявление по Арктике
Россия сделала заявление по Арктике
В ВОЗ рассказали, когда коронавирус наиболее заразен
В ВОЗ рассказали, когда коронавирус наиболее заразен
Раскрыта подготовка стрелка к нападению на полицию в Москве
Раскрыта подготовка стрелка к нападению на полицию в Москве
На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение
Видео
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение