Напавший на полицейских оказался кандидатом в шахиды

24-летний Ратмир Галаев, который подозревается в стрельбе по полицейским на Ленинском проспекте в Москве , собирался стать шахидом, сообщает Interfax со ссылкой на свой информированный источник. По его словам, правоохранители пришли к такому выводу, проанализировав записи молодого человека в дневнике и телефоне.

Инцидент, как сообщал «Рамблер», произошел накануне.

Инспекторы ДПС , работавшие на Ленинском проспекте в столице остановили таксиста, нарушившего правила дорожного движения. По версии следствия, проходящий мимо в это время Галаев достал травматический пистолет и обстрелял автоинспекторов.

Правоохранители открыли ответный огонь из табельного оружия и сумели задержать стрелка. В результате все трое получили ранения разной степени тяжести и в настоящее время находятся в больнице.

Выясняя мотивы поступка Галаева, следователи предположили, что молодой человек дал клятву верности террористической организации. Основанием для такого вывода послужила информация в его личных дневниках и смартфоне.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе проведенного обыска в квартире, которую Галаев снимал в Москве, была обнаружена экстремистская литература. Следователи придерживаются версии, что нападение на полицейских было осознанным и тщательно спланированным.