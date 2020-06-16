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В Ленобласти найден труп мужчины с грудными имплантами 

Павел Тиунов и ещё 8 7 минут назад
Под Питером найден труп мужчины с грудными имплантами
Фото: СК РФ
В реке Мга обнаружено тело неизвестного мужчины без рук, ног и головы, но с установленными при жизни женскими грудными имплантами, сообщает издание «47news». Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».
О страшной находке правоохранителям сообщил одиннадцатиклассник из поселка Мга. Решив искупаться в реке, он заметил в воде фрагменты человеческого тела. Школьник позвонил в полицию.
Позже на сайте регионального управления Следственного комитета появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа мужчины «с явными признаками насильственной смерти».
Журналисты, ссылаясь на информацию от своего источника, сообщают, что главной зацепкой в расследовании являются грудные импланты, которые уже были извлечены из ела погибшего. Правоохранители надеются при помощи них найти пластического хирурга, сделавшего пластическую операцию жертве убийства.
«Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению», — говорится в сообщении представителя следствия.
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Происшествия , Криминал , СКР , 47news.ru , Ленинградская область , Мга
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