Под Питером найден труп мужчины с грудными имплантами

реке Мга обнаружено тело неизвестного мужчины без рук, ног и головы, но с установленными при жизни женскими грудными имплантами, сообщает издание «47news». Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

О страшной находке правоохранителям сообщил одиннадцатиклассник из поселка Мга. Решив искупаться в реке, он заметил в воде фрагменты человеческого тела. Школьник позвонил в полицию.

Позже на сайте регионального управления Следственного комитета появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа мужчины «с явными признаками насильственной смерти».

Журналисты, ссылаясь на информацию от своего источника, сообщают, что главной зацепкой в расследовании являются грудные импланты, которые уже были извлечены из ела погибшего. Правоохранители надеются при помощи них найти пластического хирурга, сделавшего пластическую операцию жертве убийства.