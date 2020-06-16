Под Питером найден труп мужчины с грудными имплантами

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На место происшествия в Кировский район области приезжала следственно-оперативная группа и криминалисты, сообщила официальный представитель ведомства Мария Добрынина, передает Пятый канал.

«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — добавила Добрынина.

В декабре в Забайкалье задержали двух 18-летних местных жителей, их подозревают в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.