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В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 27 минут назад
Под Питером найден труп мужчины с грудными имплантами
Фото: СК РФ
В Ленобласти в реке Мга найдено тело расчлененного мужчины с грудными имплантами, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Следственном комитете.
На место происшествия в Кировский район области приезжала следственно-оперативная группа и криминалисты, сообщила официальный представитель ведомства Мария Добрынина, передает Пятый канал.
«Назначена медицинская судебная экспертиза. Кроме того, запланирован дополнительный осмотр места происшествия с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — добавила Добрынина.
В декабре в Забайкалье задержали двух 18-летних местных жителей, их подозревают в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
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Происшествия , Криминал , СКР , Ленинградская область , Мга
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