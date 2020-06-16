В Твери ночью сгорели семь автомобилей 

Семь автомобилей сгорели в Твери в ночь на вторник, предположительно, их подожгли, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на парковке во дворе домов в поселке ДРСУ-2 в Твери.
"По предварительным данным, был совершен поджог двух автомобилей Renault Duster 2014 года выпуска. В результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобилей. Огонь повредил еще пять автомобилей, стоявших на расстоянии примерно трех-четырех метров от тех, что подожгли", — рассказала собеседница.
Представитель ведомства отметила, что ущерб устанавливается.