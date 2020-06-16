Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Твери ночью сгорели семь автомобилей 

РИА Новости и ещё 1 46 минут назад
В Твери ночью сгорели семь автомобилей
Фото: РИА Новости
Семь автомобилей сгорели в Твери в ночь на вторник, предположительно, их подожгли, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на парковке во дворе домов в поселке ДРСУ-2 в Твери.
"По предварительным данным, был совершен поджог двух автомобилей Renault Duster 2014 года выпуска. В результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобилей. Огонь повредил еще пять автомобилей, стоявших на расстоянии примерно трех-четырех метров от тех, что подожгли", — рассказала собеседница.
Представитель ведомства отметила, что ущерб устанавливается.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
Последние новости
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене "Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался "Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Происшествия , МЧС , РИА Новости , Тверь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Видео
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
00:50
Опубликовано видео перехвата самолетов НАТО Су-27 над Балтикой
Армия
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
02:31
Тимати назвал Собчак «животным» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
01:12
Появилось видео тренировки авиации перед парадом
Армия
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
01:01
Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
02:53
Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
02:32
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение