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У напавшего на московских полицейских стрелка оказался чужой пистолет 

Lenta.ru и ещё 4 48 минут назад
Напавший на полицейских стрелял из чужого пистолета
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Напавший на полицейских в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев стрелял из чужого газового пистолета марки МР-79-9Т («Макарыч»). Об этом во вторник, 16 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД.
Оружие, по словам источника, было переделано под стрельбу боевыми патронами. Владельцем пистолета Галаев не был. На мужчину, по данным системы централизованного учета оружия Росгвардии, был зарегистрирован только травматический пистолет «Фантом». Как уточнил собеседник издания, последнюю проверку условий сохранности оружия проводили в сентябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что при проведении обыска в квартире, где жил стрелок, была найдена тетрадь Галаева с молитвами и просьбами дать ему силы для мести и смерти. На его компьютере также обнаружили множество видеороликов про нападение на сотрудников полиции.
Следствие намерено проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).
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Происшествия , Григорий Березкин , ФСБ , Исламское государство , МВД , РБК , Москва , Республика Ингушетия
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