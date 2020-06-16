Собаки растерзали двух россиянок в одном и том же месте

Как пишет издание «Провинция.ру» со ссылкой на брянскую газету «Десница», женщина пошла провожать сестру, но не вернулась домой. Нападение собак на жителей района в одном и том же месте происходит не впервые. Так, в октябре 2019 года неподалеку в том же районе нашли тело 52-летней женщины, также растерзанное бродячими животными. При этом, по данным «Комсомольской правды», в правоохранительных органах сообщали, что женщина была мертва до нападения собак.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным издания, проблема с нападениями собак на прохожих тянется уже несколько лет. Городская администрация обещает построить приют для бездомных животных, «но пока он есть только на бумаге», пишет «Провинция.ру».

В мае сообщалось, что в военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака пронесла в зубах человеческую голову по двору жилого дома. Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал, его туловище нашли в лесополосе. На теле умершего нашли много рваных ран от укусов животных. Точная причина смерти пока не установлена.