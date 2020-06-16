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Бродячие собаки растерзали двух россиянок в одном и том же месте 

Lenta.ru 1 час назад
Собаки растерзали двух россиянок в одном и том же месте
Фото: РИА Новости
В Бежицком районе Брянска бродячие собаки насмерть загрызли 45-летнюю местную жительницу, ее тело обнаружили 12 июня. Сообщение об этом появилось на сайте управления Следственного комитета по Брянской области 14 июня.
Как пишет издание «Провинция.ру» со ссылкой на брянскую газету «Десница», женщина пошла провожать сестру, но не вернулась домой. Нападение собак на жителей района в одном и том же месте происходит не впервые. Так, в октябре 2019 года неподалеку в том же районе нашли тело 52-летней женщины, также растерзанное бродячими животными. При этом, по данным «Комсомольской правды», в правоохранительных органах сообщали, что женщина была мертва до нападения собак.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
По данным издания, проблема с нападениями собак на прохожих тянется уже несколько лет. Городская администрация обещает построить приют для бездомных животных, «но пока он есть только на бумаге», пишет «Провинция.ру».
В мае сообщалось, что в военном поселке Лупче-Савино-2 Мурманской области собака пронесла в зубах человеческую голову по двору жилого дома. Погибший мужчина ушел из дома 7 мая после ссоры с женой и пропал, его туловище нашли в лесополосе. На теле умершего нашли много рваных ран от укусов животных. Точная причина смерти пока не установлена.
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Происшествия , СКР , МВД , Комсомольская правда , Брянск , Брянская Область
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