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Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
Женщина, избившая внучку в лифте в Красноярске, пояснила свои действия на допросе. Во время беседы со следователем 53-летняя местная жительница рассказала, почему она избила ребенка. По словам бабушки, девочка закатила ей истерику, а женщина не смогла справиться с собой и ударила свою внучку.
Инцидент с жесткими «воспитательными мерами» в лифте многоквартирного дома в Красноярске попал в объектив камеры видеонаблюдения. Происшествие получило широкое освещение в СМИ, а женщиной заинтересовались правоохранительные органы. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Происшествия , Видео , МВД , Красноярск
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