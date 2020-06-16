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Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела 

Lenta.ru 27 минут назад
Адвокат раскрыл подробности дела Ефремова
Фото: РИА Новости
Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова, раскрыл подробности судебного дела против заслуженного артиста России. Интервью с ним опубликовал телеканал «Дождь».
«На сегодняшний день все разговоры о компенсации отвергнуты. Потому что гуляют какие-то фантасмагорические, бредовые цифры в сто миллионов, это не будет никогда. Представители семьи, с которыми я общаюсь, сказали что это просто унизительно слышать. Также их оскорбили слова о том, что они получают деньги с телевидения», — отметил Добровинский.
Адвокат раскрыл подробности договора семьи погибшего с телеканалом «Россия». По его словам, никаких финансовых обязательств со стороны канала в нем не было.
«Семья отвергает все абсолютно мысли по поводу каких-то денежных компенсаций», — отметил он.
Добровинский подчеркнул, что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.
Адвокат также заявил, что знает, как можно было бы защищать Ефремова.
«Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда», — отметил он.
Добровинский также заявил, что не брал денег с семьи погибшего за свои услуги.
В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.
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Комментарии
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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