Адвокат раскрыл подробности дела Ефремова

«На сегодняшний день все разговоры о компенсации отвергнуты. Потому что гуляют какие-то фантасмагорические, бредовые цифры в сто миллионов, это не будет никогда. Представители семьи, с которыми я общаюсь, сказали что это просто унизительно слышать. Также их оскорбили слова о том, что они получают деньги с телевидения», — отметил Добровинский.

Адвокат раскрыл подробности договора семьи погибшего с телеканалом «Россия». По его словам, никаких финансовых обязательств со стороны канала в нем не было.

«Семья отвергает все абсолютно мысли по поводу каких-то денежных компенсаций», — отметил он.

Добровинский подчеркнул, что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.

Адвокат также заявил, что знает, как можно было бы защищать Ефремова.

«Есть все шансы, что Михаил получит 5-6 лет условно в результате суда», — отметил он.

Добровинский также заявил, что не брал денег с семьи погибшего за свои услуги.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.