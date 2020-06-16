В России выявили 8,2 тысячи случаев коронавируса за сутки 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 248, до 545 458 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 246 человек, за день до этого — 8 835, еще днем ранее — 8 706.

У 35,8 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 9 767 человек выписались после выздоровления, 193 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 294 306 пациентов, 7 248 человек скончались.

Новые случаи выявили в 82 регионах. Топ-10 по приросту: Москва (1416), Московская область (694), Иркутская область (319), Санкт-Петербург (234), Свердловская область (231), Ханты-Мансийский АО (220), Нижегородская область (206), Воронежская область (201), Челябинская область (171), Ростовская область (158).

За ними следуют: Красноярский край (158), Ульяновская область (147), Саратовская область (123), Орловская область (110), Архангельская область (109), Волгоградская область (104), Новосибирская область (103).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Омская область (97), Карачаево-Черкессия (94), Тульская область (93), Дагестан (93), Ямало-Ненецкий АО (93), Забайкальский край (93), Пензенская область (92), Ивановская область (91), Приморский край (88), Ставропольский край (86), Брянская область (85), Коми (85), Тыва (85), Кабардино-Балкария (80).

Менее 80 новых случаев: Калужская область (77), Якутия (77), Чувашия (74), Белгородская область (72), Тверская область (72), Мурманская область (72), Алтайский край (72), Ленинградская область (70), Краснодарский край (70), Самарская область (70), Хабаровский край (70), Астраханская область (68), Тамбовская область (64), Башкирия (64), Псковская область (63), Тюменская область (61), Владимирская область (60), Курская область (60), Липецкая область (60), Оренбургская область (60).

Менее 60: Смоленская область (59), Новгородская область (58), Томская область (56), Мордовия (55), Бурятия (51), Рязанская область (50), Пермский край (50), Адыгея (49), Кировская область (48), Марий Эл (43), Татарстан (43), Ярославская область (41), Камчатский край (40), Амурская область (38), Ингушетия (34), Северная Осетия (32).

Менее 30: Хакасия (25), Кемеровская область (20), Удмуртия (19), Сахалинская область (19), Чечня (17), Вологодская область (15), Костромская область (14), Калининградская область (12), Магаданская область (10), Курганская область (9), Карелия (7), Крым (7), Ненецкий АО (4), Республика Алтай (4), Еврейская АО (4).