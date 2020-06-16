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Россия предоставила Турции два Бе-200 для тушения пожаров 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Россия предоставила Турции два Бе-200
Фото: РИА Новости
Россия предоставила Турции два самолёта-амфибии Бе-200 для оказания помощи в тушении лесных пожаров, они уже прибыли в страну.
«Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации.
Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции.
Самолёты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами будут в течение четырёх месяцев дежурить в Турции.
Ранее в Абхазии сообщили о помощи МЧС России в тушении пожаров.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , ОАК , РИА Новости , Турция
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