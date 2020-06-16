«Они оскорбили нас, мы здесь, чтобы их избивать»

В городе Дижон на востоке Франции разгорается конфликт между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки. По словам чеченцев, члены общины «Магриб» избили их 16-летнего земляка. После этого около 150 чеченцев с битами атаковали несколько арабских районов в Дижоне. В городе на некоторое время останавливалось автобусное движение, днем закрывались некоторые офисные здания, школы и магазины. Местным жителям полиция посоветовала не выходить из дома.

Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.

Все началось с того, что 12 июня арабские наркоторговцы сильно избили 16-летнего чеченца. После этого в ночь на 13 июня на встрече представителей чеченского землячества и общины «Магриб» прозвучали первые выстрелы и было несколько пострадавших.

Кроме того, чеченцы атаковали кальян-бар «Черная жемчужина» на бульваре Тремуй. В Twitter-аккаунте @Alchechnya выложено видео, как под песню «Нохчи» несколько десятков человек идут по Дижону, а затем вступают в стычку с противоборствующей стороной.

Большинство из чеченцев — одеты в спортивную одежду, в капюшонах и, по свидетельству очевидцев, были вооружены железными прутьями, ножами, молотками, отвертками и бейсбольными битами. На место быстро приехала бригада полицейского спецназа и разогнала дерущихся.

Последующие дни в городе продолжились стычки между чеченцами и продавцами наркотиков. В районе Грезиль в ночь на 15 июня несколько автомобилей были подожжены, и на некоторое время останавливалось автобусное движение.

Кроме того, днем закрывались некоторые офисные здания, школы и магазины. Местным жителям полиция посоветовала не выходить из дома. Полицейские переведены на круглосуточное несение службы, передает France 3 Regions.

По словам местных жителей, по городу постоянно ходят примерно полторы сотни чеченцев, вооруженных в основном железными прутьями. Они рассказывают, что хотят урегулировать конфликт с дилерами.

«Они оскорбили нас, они избили одного из наших людей, мы здесь, чтобы их избивать. Французские законы не позволяют нам стрелять в людей, мы здесь не для того, чтобы убивать людей», — говорит один из чеченцев, атлетического телосложения и с рыжей бородой.

«Мы не хотели раздражать дижонцев, мы сожалеем, что напугали людей», — говорит другой.

В своем аккаунте в Facebook муниципальный депутат Дижона Хамид эль-Хассуни прямо обвинил государство в допущении напряженности.

«Я обвиняю префекта в том, что он оставил жителей Ле Грезиля! За последние три дня 8 тысяч жителей пережили ад. Слушайте их жалобы! Префект несет свою долю ответственности, он ничего не делал! Некомпетентность или преднамеренность», — написал Хамид эль-Хассуни.

«У меня нет впечатления, что государство сдалось. Мы произвели очень серьезную мобилизацию полиции. Начальник штаба префектуры, прокурор и комиссары Дижона мобилизовались — в итоге эскалация остановилась», — ответил ему прокурор Дижона Эрик Матэ.

Мэр Дижона Франсуа Ребсамен сказал, что он попросил об усилении МВД Франции после телефонного разговора с министром внутренних дел Кристофом Кастанером

Подкрепление начало прибывать из Парижа вечером в воскресенье, 14 июня — бойцы Специального отделения CRS (37 полицейских) и члены бригады по борьбе с преступностью. В ночь с понедельника на вторник в городе будет развернут мобильный отряд жандармерии в составе 110 солдат.

Впрочем, противоборствующие стороны тоже производят усиление — в воскресенье в Дижон прибыли чеченцы из Бельгии и Германии.

Местные правоохранительные органы начали расследование по статьям «покушения на убийство в составе организованной банды», а также «нарушение общественного порядка» и «подстрекательство к насилию». Однако в понедельник не было произведено ни одного ареста.

«Я ожидал услышать сирены жандармов, но мы ничего не слышали. Я не могу успокоиться, и моя жена тоже. Мы могли бы схлопотать шальную пулю. Когда звонят родители и спрашивают нас, тихо ли в районе, мы говорим «да», но это не так», — рассказывает местный житель по имени Жан-Клод.

В минувшие выходные в Ницце — за 440 км от Дижона — также произошли столкновения чеченцев с местными членами общины «Магриб», которых сами чеченцы называют наркодилерами.