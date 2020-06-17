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Полиция и ФСБ прибыли в захваченный «духовником Поклонской» монастырь 

News.ru и ещё 50 1 час назад
К «духовнику Поклонской» приехали из ФСБ
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности прибыли в Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область), заявил схиигумен Сергий (Романов). Церковь обвиняет его в захвате власти в общине.
Монах добавил, что на территории обители вооружённых людей нет. Сопротивления силовикам никто не оказывает. Религиозный деятель отметил, что паломники могут свободно приходить в монастырь.
В региональной епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Кроме того, ему дали время исправиться до 26 июня — следующего заседания церковного суда. В РПЦ надеются, что Романов изменит отношение к своим поступкам и придёт к покаянию, передаёт портал E1.
Схиигумен вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. То, что епархия объявила таинства, совершённые Сергием, недействительными, почти никого не смущает. По данным местных журналистов, в обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие.
Соратники Сергия при этом говорят, что опасаются «внешнего управления» и замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника. По словам священнослужителя Всеволода (Могучева), монастырь возводили на деньги жертвователей, и епархия участия в росте обители не принимала.
В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. Там заявили, что схиигумен единолично отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, попасть на территорию монастыря не смог.
Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он попал в опалу, после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.
Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседаний. Следующее должно состояться 24 июня.
Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Их отношения ухудшились после того, как Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Сошлась же она с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.
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Происшествия , Иван Соловьев , Андрей Красильников , Наталья Поклонская , ФСБ , РПЦ , Госдума , Роспотребнадзор , Свердловская Область
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