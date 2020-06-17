К «духовнику Поклонской» приехали из ФСБ

Монах добавил, что на территории обители вооружённых людей нет. Сопротивления силовикам никто не оказывает. Религиозный деятель отметил, что паломники могут свободно приходить в монастырь.

В региональной епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия. Кроме того, ему дали время исправиться до 26 июня — следующего заседания церковного суда. В РПЦ надеются, что Романов изменит отношение к своим поступкам и придёт к покаянию, передаёт портал E1.

Схиигумен вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. То, что епархия объявила таинства, совершённые Сергием, недействительными, почти никого не смущает. По данным местных журналистов, в обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие.

Соратники Сергия при этом говорят, что опасаются «внешнего управления» и замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника. По словам священнослужителя Всеволода (Могучева), монастырь возводили на деньги жертвователей, и епархия участия в росте обители не принимала.

В Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля. Там заявили, что схиигумен единолично отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. Священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы, попасть на территорию монастыря не смог.

Схиигумена Сергия называют главой секты царебожников и бывшим духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской . Он попал в опалу, после того как резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.

Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Как писал NEWS.ru, священник на нём объявил патриарха гонителем веры, предавшем Церковь соблюдением норм Роспотребнадзора . После этого он покинул зал заседаний. Следующее должно состояться 24 июня.