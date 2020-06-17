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Сын Ефремова обратился к семье погибшего в ДТП 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 56 минут назад
Сын актера Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Никита Ефремов написал в Instagram, что выражает соболезнования семье Сергея Захарова.
Он назвал случившееся трагедией и пожелал мужества и сил всем тем, кого она коснулась.
«Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — добавил сын артиста.
Также стало известно, что младшие дети Ефремова от брака с Софьей Кругликовой — Вера и Борис — тайно приезжали его проведать, однако были зафиксированы камерой наблюдения. В помещение они зашли с черного хода, открыв дверь своим ключом, передает портал «360».
Отмечается, что через этот же ход покинули квартиру Ефремова и сотрудники УФСИН. Они приезжали, чтобы забрать артиста на очередной допрос, но уехали без него.
Ранее артиста посетил его сын Никита, также в квартиру приезжала актриса Рената Литвинова.
Домработница Ефремова рассказывала, что в последние дни он сильно похудел из-за переживаний.
Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон. Водитель встречной машины погиб. Артиста поместили под домашний арест как минимум до 8 августа.
Через несколько суток после ДТП актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.
Родные Захарова потребовали для актера максимальный срок. Адвокат родственников погибшего объяснил, почему близкие погибшего отказываются от материальной помощи Ефремова.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы шансы, что Михаил Ефремов получит условный срок.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Никита Ефремов , Рената Литвинова , ФСИН , Деловая газета "Взгляд"
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