Мария Захарова рассказала, что они жили дружно и никогда не ругались. Она вспомнила, как однажды ее сын помогал спасать соседей из горевшего дома.

«Таких сейчас нет. <…> Как мне плохо без него будет. Какой желанный он был, а [теперь] Сережи нет», — сказала мать мужчины.

Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.