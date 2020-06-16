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«Таких больше нет»: мать погибшего Сергея Захарова рассказала о сыне 

Мария Иванова 17 минут назад
Мать водителя Сергея Захарова, погибшего в устроенном Михаилом Ефремовым ДТП, рассказала, что сын был добрым человеком, какие сейчас встречаются редко. Интервью с ней показали в программе «Прямой эфир», выпуск опубликован на YouTube.
Мария Захарова рассказала, что они жили дружно и никогда не ругались. Она вспомнила, как однажды ее сын помогал спасать соседей из горевшего дома.
«Таких сейчас нет. <…> Как мне плохо без него будет. Какой желанный он был, а [теперь] Сережи нет», — сказала мать мужчины.
Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мария Захарова
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