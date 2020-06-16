Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне 

Она поделилась, что в их селе все жили дружно и никогда не ругались. Она также вспомнила один случай, когда во время пожара Сергей помогал вытаскивать людей.

"Как мне плохо без него будет. Какой он желанный был. А Сережи нету", — поделилась она, не сдерживая слез.

Ранее адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский рассказал, что от женщины скрывали правду о смерти сына.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.

Экспертиза показала наличие алкоголя в крови Ефремова, а также следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, актеру грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Позднее он записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь. Адвокат семьи Александр заявил, что родственники Захарова отказались от материальной помощи и не приняли его извинений.