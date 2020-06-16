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Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне 

РИА Новости 26 минут назад
Мать погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о сыне
Фото: РИА Новости
Мария Захарова, мать погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова, в эфире программы Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" рассказала о сыне.
Она поделилась, что в их селе все жили дружно и никогда не ругались. Она также вспомнила один случай, когда во время пожара Сергей помогал вытаскивать людей.
"Как мне плохо без него будет. Какой он желанный был. А Сережи нету", — поделилась она, не сдерживая слез.
Ранее адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский рассказал, что от женщины скрывали правду о смерти сына.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
Экспертиза показала наличие алкоголя в крови Ефремова, а также следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, актеру грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Позднее он записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего и предложил им помощь. Адвокат семьи Александр заявил, что родственники Захарова отказались от материальной помощи и не приняли его извинений.
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Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мария Захарова , Андрей Малахов
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