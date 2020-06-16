53-летняя женщина, которая избила в лифте родную внучку, признала свою вину и раскаялась в произошедшем, сообщают «Известия». Впрочем, от уголовного преследования ее это не спасёт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», красноярские полицейские отчитались, что нашли женщину, которая в лифте многоэтажки на улице Вильского избила маленькую девочку. Правоохранители инициировали розыск после того, как видео с ЧП им показала местная жительница. В ролике видно, как в кабину лифта заходит женщина и маленькая девочка, которая сразу же получает от взрослой спутницы сильную затрещину. Ребенок упал на пол, женщина нанесла еще несколько ударов, потом подняла его и надела ему капюшон на голову.

Полицейские выяснили личность женщины: ей оказалась 53-летняя местная жительница, которая приходится бабушкой избитой ею девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои».

На допросе женщина рассказала, что разозлилась на внучку из-за ее капризов. При этом она подчеркнула, что после того, как видео попало в соцсети, она сразу позвонила своей дочери — матери девочки. По словам обвиняемой, она раскаивается в содеянном.

Следователи выяснили, что вместе с пострадавшей девочкой воспитывается еще один ребенок. В результате правоохранители решили поставить семью на профилактический учет. В отношении задержанной решается вопрос об избрании ей меры пресечения.