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Бывшего мэра Владивостока Пушкарева перевели в другую колонию из Приморского края 

ТАСС 1 час назад
Экс-мэра Владивостока перевели в другую колонию
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура РФ выявила, что бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупционные преступления, содержится в ослабленных условиях в колонии Приморского края, и добилась его перевода в исправительное учреждение другого региона. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.
В апреле 2019 года приговором суда бывшему мэру Владивостока назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 млн рублей, его брату Андрею Пушкареву — восемь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и лишением права осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях в течение трех лет.
"Генеральная прокуратура в ходе проверки исполнения Пушкаревыми исполнения наказания установила, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарева в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края", — сообщили в ведомстве.
Бывший мэр был направлен в исправительную колонию на территории городского округа Спасск-Дальний, где находится подконтрольное ему и членам его семьи градообразующее предприятие, АО "Спасскцемент".
"Родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении", — пояснили в Генпрокуратуре.
Кроме того, Пушкарев длительное время обладал властными полномочиями в этом городе в связи с пребыванием на различных должностях.
"Располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе, он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования", — добавили в ведомстве.
Также прокурорской проверкой установлено, что Андрей Пушкарев после вынесения приговора трудоустроился в ООО "Востокцемент" — организацию, которая им использовалась для преступного обогащения. В ней формально он занимал должность консультанта, но продолжал решать в нем ключевые экономические и правовые вопросы, влиять на его управление.
В связи с выявленными нарушениями заместителем генерального прокурора РФ внесено представление в ФСИН России.
"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Игорь Пушкарев переведен в исправительную колонию строгого режима в другой субъект РФ. В отношении его брата принято решение о незачете отбытого им с октября 2019 года по март 2020 года наказания в виде запрета на управление коммерческими организациями", — сообщили в Генпрокуратуре.
Директору ООО "Востокцемент" внесено представление о недопустимости нарушения приговора суда. Руководством этого предприятия 29 мая этого года Андрей Пушкарев уволен с занимаемой должности.
"За допущенные нарушения в работе пять работников ГУФСИН России по Приморскому краю привлечены к дисциплинарной ответственности", — заключили в Генпрокуратуре.

Дело Игоря Пушкарева

Судом установлено, что в 2009-2015 годах мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.
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Комментарии 1
Происшествия , Игорь Пушкарев , Андрей Пушкарев , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Владивосток , Приморский Край
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