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Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне 

Lenta.ru 1 час назад
Взрыв на полигоне
Фото: РИА Новости
Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает «Интерфакс».
По предварительным данным, происшествие произошло в результате грубого нарушения техники безопасности. В результате взрыва капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда пострадали четыре человека. Они получили травмы конечностей.
На данный момент пострадавших уже доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Проводится совместная проверка комиссии Центрального военного округа и правоохранительных органов.
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Происшествия , МВД , Новосибирская Область
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