Взрыв на полигоне

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Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне в Новосибирской области . Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, происшествие произошло в результате грубого нарушения техники безопасности. В результате взрыва капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда пострадали четыре человека. Они получили травмы конечностей.