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СМИ: в Японии загорелось круизное судно, стоящее на якоре в порту 

ТАСС 1 час назад
В Японии загорелось круизное судно
Фото: WIkipedia
Возгорание произошло на круизном судне Asuka-2, которое стоит на якоре в японском порту Иокогама рядом с Токио. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.
Судя по видеокадрам, сильное задымление наблюдается на верхней палубе лайнера. В настоящее время огонь тушат пожарные расчеты. Судно стоит на якоре в Иокогаме с 1 апреля, пассажиров на нем нет, информации о пострадавших также не поступало.
Asuka по японской классификации относится к наиболее крупному классу круизных судов. Его длина составляет 240 метров, а водоизмещение — 50 тысяч тонн. На лайнере предусмотрено 436 кают для пассажиров.
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Происшествия , Пожары , Япония
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