В Дагестане задержали около сотни азербайджанцев

Делегация из Азербайджана прибудет в Дагестан на фоне имевшего там место конфликта. Об этом дипломатический источник сообщил РИА Новости.

Вчера, как сообщал «Рамблер», азербайджанцы, не сумевшие покинуть территорию России до закрытия государственной границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, устроили волнения в пункте временного размещения неподалеку от села Куллар Дербентского района Дагестана.

Они потребовали, чтобы их всех пустили на родину, и вступили в конфликт с сотрудниками полиции и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия). Конфликт был урегулирован в течение нескольких часов. В результате него пострадали четверо полицейских.

Сегодня дипломатический источник сообщил РИА Новости, что 16 июня в Дагестан прибудет делегация из Азербайджана. В ее состав войдут официальные лица, в том числе, возможно, заместитель министра внутренних дел Азербайджана Орудж Ибрагим оглы Залов. Целью визита азербайджанской делегации станет решение вопроса о возвращении соотечественников на родину.