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В Сети появилось видео с последней ссорой Соколова с убитой аспиранткой 

Газета.Ru 1 час назад
В Сети появилась видеозапись с последней ссорой доцента Олега Соколова с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко. Ролик опубликован на YouTube-канале "Медиасиндикат М.тв"
На записи девушка утверждает, что больше не любит Соколова и настаивает на том, чтобы он выпустил ее из квартиры. Она просит его уйти с дороги, когда доцент начинает ее бить, Ещенко заявляет, что он не имеет на это право.
Соколов в свою очередь не желает отпускать девушку.
Предполагается, что запись была сделана Соколовым на мобильным телефон незадолго до совершения преступления.
По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.
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Происшествия , Видео , Олег Соколов
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