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На Камчатке ввели режим ЧС из-за крупного пожара 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
На Камчатке ввели режим ЧС из-за крупного пожара
Фото: МЧС России
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Быстринском районе Камчатки из-за крупного лесного пожара вблизи села Эссо
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, площадь пожара превышает 750 га.
«В ходе заседания оперативного штаба КЧС и ОПБ Быстринского района было принято решение ввести там режим чрезвычайной ситуации в лесах», — сказал собеседник.
Уточняется, что лесной пожар в настоящее время тушат около 60 человек и примерно 20 единиц техники, в том числе два вертолёта с водосливными устройствами.
26 мая сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости
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