Красноярские полицейские установили личность женщины, которая избила в лифте маленькую девочку, сообщает ТАСС. Ей оказалась бабушка ребенка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», правоохранители заявили о розыске женщины, которая под камерой видеонаблюдения в лифте нанесла несколько тяжелых ударов девочке на вид 3-летнего возраста. Запись инцидента обнаружила жительница многоэтажного дома на улице Вильского.

В ролике, опубликованном в соцсетях, запечатлена женщина с маленькой девочкой. После того, как двери лифта закрылись, ребенок получает удар ладонью наотмашь. Девочка падает. Женщина сделала еще несколько ударов по лежащему ребенку, затем подняла его и надела ему на голову капюшон. После этого они вышли из лифта. Отмечалось, что, оказавшись на улице, женщина с ребенком сели в такси и уехали в неизвестном направлении.

По данным руководителя пресс-службы управления полиции по Красноярску Екатерины Росицкой, личность и местонахождение женщины, запечатленной в видео, установлены. Ей 53 года, и она является бабушкой избитого ей ребенка.