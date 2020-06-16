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Полиция завела уголовное дело на избившую внучку бабушку 

Павел Тиунов 28 минут назад
Красноярские полицейские установили личность женщины, которая избила в лифте маленькую девочку, сообщает ТАСС. Ей оказалась бабушка ребенка.
Ранее, как сообщал «Рамблер», правоохранители заявили о розыске женщины, которая под камерой видеонаблюдения в лифте нанесла несколько тяжелых ударов девочке на вид 3-летнего возраста. Запись инцидента обнаружила жительница многоэтажного дома на улице Вильского.
В ролике, опубликованном в соцсетях, запечатлена женщина с маленькой девочкой. После того, как двери лифта закрылись, ребенок получает удар ладонью наотмашь. Девочка падает. Женщина сделала еще несколько ударов по лежащему ребенку, затем подняла его и надела ему на голову капюшон. После этого они вышли из лифта. Отмечалось, что, оказавшись на улице, женщина с ребенком сели в такси и уехали в неизвестном направлении.
По данным руководителя пресс-службы управления полиции по Красноярску Екатерины Росицкой, личность и местонахождение женщины, запечатленной в видео, установлены. Ей 53 года, и она является бабушкой избитого ей ребенка.
Собранные материалы полицейские передали в Следственный комитет, сотрудники которого в свою очередь завели уголовное дело по статье «Побои».
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Происшествия , Видео , СКР , ИТАР-ТАСС
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