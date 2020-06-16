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Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Во французском городе Дижон уже третий день проходят столкновения между выходцами из Чеченской республики и местными наркоторговцами. Из-за массовых драк на данный момент пострадало по меньшей мере 10 человек. В столкновения попадали и невинные люди, не имеющие никакого отношения к конфликту сторон. По предварительным данным причиной вражды этих слоев населения стало избиение чеченского подростка людьми, имеющими отношение к наркомафии города.
Недавно около сотни человек, вооруженных ножами и битами, напали на кальянную "Черная жемчужина". Для разгона толпы полиция использовала слезоточивый газ. Сейчас в Дижоне дежурят роты спецназа. Арестов пока не было.
Происшествия , Видео , Дижон , Франция , Чеченская Республика
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