Массовые драки чеченцев во Франции попали на видео 

Во французском городе Дижон уже третий день проходят столкновения между выходцами из Чеченской республики и местными наркоторговцами. Из-за массовых драк на данный момент пострадало по меньшей мере 10 человек. В столкновения попадали и невинные люди, не имеющие никакого отношения к конфликту сторон. По предварительным данным причиной вражды этих слоев населения стало избиение чеченского подростка людьми, имеющими отношение к наркомафии города.

Недавно около сотни человек, вооруженных ножами и битами, напали на кальянную "Черная жемчужина". Для разгона толпы полиция использовала слезоточивый газ. Сейчас в Дижоне дежурят роты спецназа. Арестов пока не было.