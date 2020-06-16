В Москве на Ленинском проспекте прохожий обстрелял сотрудников ДПС. Стрелявшим оказался выходец из Кавказской республики по имени Ратмир. Ему 25 лет. Сначала можно было подумать, что стрельба завязалась между таксистом и преследовавшим его автомобилем ДПС. Погони не было, таксиста остановили за нарушение правил дорожного движения. Такси задержали и выяснилось, что ни водитель, ни пассажиры не имеют к стрельбе никакого отношения. По сотрудникам дорожной службы стрелял пешеход, который планировал свое нападение заранее. Он подошел со стороны тротуара к проезжей части, где находились представители власти, и открыл по ним огонь.
Опубликовано видео стрельбы в сотрудников ДПС
Происшествия , Видео , ГИБДД , Москва
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