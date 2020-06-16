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Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка 

Павел Тиунов и ещё 18 1 час назад
Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка
Фото: РИА Новости
В Забайкальском крае на реке Онон одна женщина и трое мужчин погибли, пытаясь вытащить из воды тонущую 15-летнюю девушку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета. Правоохранители назначили доследственную проверку.
Инцидент произошёл вечером 15 июня. Девушка-подросток во время купания в реке попала в водоворот. На помощь ей бросилась компания родственников, с которыми она отдыхала, а также трое находившихся неподалеку рыбаков.
Отмечается, что девушку спасли, но в результате утонули 45-летняя женщина и трое мужчин 41, 58 и 64 лет. Следователи отметили, что тела погибших мужчин отправлены на судмедэкспертизу, тело женщины до сих пор не найдено.
Правоохранители назначили проведение доследственной проверки, по результатам которой примут процессуальное решение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актриса Елена Яковлева рассказала СМИ, как едва не утонула в 80-е годы. Артистка, оказавшись на море в Одессе, решила позагорать на волнорезе. Яковлева отметила, что расстояние в 15 метров она решила преодолеть, плывя по-собачьи. На середине дистанции актриса стала тонуть, но ее спасли находившиеся рядом отдыхающие.
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Происшествия , Елена Яковлева , СКР , Забайкальский Край
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