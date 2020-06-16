Четыре россиянина погибли при спасении тонущего подростка 

Инцидент произошёл вечером 15 июня. Девушка-подросток во время купания в реке попала в водоворот. На помощь ей бросилась компания родственников, с которыми она отдыхала, а также трое находившихся неподалеку рыбаков.

Отмечается, что девушку спасли, но в результате утонули 45-летняя женщина и трое мужчин 41, 58 и 64 лет. Следователи отметили, что тела погибших мужчин отправлены на судмедэкспертизу, тело женщины до сих пор не найдено.

Правоохранители назначили проведение доследственной проверки, по результатам которой примут процессуальное решение.