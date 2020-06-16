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СМИ узнало о подготовке стрелка к нападению на полицейских в Москве 

РИА Новости 30 минут назад
Раскрыта подготовка стрелка к нападению на полицию в Москве
Фото: РИА Новости
"Пятый канал" опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием, которая, как утверждается, принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.
Подчеркивается, что на страницах злоумышленник просил перед атакой помощи "у высших сил", а также хотел "ускорить встречу".
Кроме того, в телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских. Отмечается, что сейчас в квартире стрелка проводятся обыски.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов планируют опросить двоих соседей злоумышленника, которые, так же, как и он, приехали в столицу из Ингушетии.
Стрельба на Ленинском
В понедельник на Ленинском проспекте произошла перестрелка с участием полицейских. Сотрудники ДПС остановили таксиста за нарушение ПДД. В это время по ним начал стрелять прохожий, вынудив правоохранителей открыть ответный огонь из табельного оружия.
Злоумышленника, уроженца Назрани Ратмира Галаева, ранили и задержали. Один из источников РИА Новости сообщил, что мужчина скончался, однако позже в Следственном комитете опровергли эту информацию. Срочно госпитализировали одного из полицейских, который получил тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , СКР , ГИБДД , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал" , РИА Новости , Москва
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