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В Тбилиси пожар на рынке охватил около четырех тысяч «квадратов» 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В Тбилиси на рынке произошел крупный пожар
Фото: © Sputnik / Stringer
Возникший в понедельник пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил до 4 тысяч квадратных метров территории, в основном магазины склада, заявил руководитель пожарно-спасательной Службы Отар Кереселидзе журналистам.
Пожар возник в понедельник вечером на рынке, причины возгорания неизвестны. Над тушением огня работали около 130 пожарных, по данным МВД, пострадавших нет. По делу ведется расследование.
"Пожар полностью ликвидирован, сгорело до 4 тысяч квадратных метров магазинов склада. С целью безопасности на месте остаются три пожарные машины", — заявил Кереселидзе.
По его словам, соответствующие службы работают над установлением истинной причины возгорания.
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Происшествия , Пожары , Тбилиси
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