В Тбилиси на рынке произошел крупный пожар

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Возникший в понедельник пожар на продуктово-вещевом рынке на окраине Тбилиси охватил до 4 тысяч квадратных метров территории, в основном магазины склада, заявил руководитель пожарно-спасательной Службы Отар Кереселидзе журналистам.

Пожар возник в понедельник вечером на рынке, причины возгорания неизвестны. Над тушением огня работали около 130 пожарных, по данным МВД, пострадавших нет. По делу ведется расследование.

"Пожар полностью ликвидирован, сгорело до 4 тысяч квадратных метров магазинов склада. С целью безопасности на месте остаются три пожарные машины", — заявил Кереселидзе.

По его словам, соответствующие службы работают над установлением истинной причины возгорания.