Появилось видео ссоры Соколова и убитой аспирантки 

Запись содержится в материалах дела и будет представлена стороной защиты в суде. Видео снято самим Соколовым на его телефон.

На записи запечатлена ссора между Соколовым и Ещенко. Девушка находится в состоянии истерики, она кричит своему сожителю, что не любит его и просит отпустить ее. При попытке выйти из комнаты Ещенко получает сильный толчок, от которого едва удерживается на ногах.

«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!» — кричит плачущая девушка, выбивает телефон из рук Соколова и выбегает из квартиры, выкрикивая ругательства.

Издание отмечает, что Ещенко выбежала на улицу в домашней одежде. После этого она, по всей видимости, вернулась за верхней одеждой, что в итоге стоило ей жизни.

Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день, когда произошла трагедия, между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.