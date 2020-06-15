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Появилось видео ссоры Соколова и убитой аспирантки 

Вероника Полынина 10 минут назад
Петербургское издание «Мойка78» опубликовало видеозапись, сделанную за несколько минут до убийства аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым.
Запись содержится в материалах дела и будет представлена стороной защиты в суде. Видео снято самим Соколовым на его телефон.
На записи запечатлена ссора между Соколовым и Ещенко. Девушка находится в состоянии истерики, она кричит своему сожителю, что не любит его и просит отпустить ее. При попытке выйти из комнаты Ещенко получает сильный толчок, от которого едва удерживается на ногах.
«За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?! Кто?!» — кричит плачущая девушка, выбивает телефон из рук Соколова и выбегает из квартиры, выкрикивая ругательства.
Издание отмечает, что Ещенко выбежала на улицу в домашней одежде. После этого она, по всей видимости, вернулась за верхней одеждой, что в итоге стоило ей жизни.
Историк-убийца Соколов отказался от адвоката
Как ранее сообщал «Рамблер», в ноябре 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов дал признательные показания и рассказал, что в день, когда произошла трагедия, между ним и его возлюбленной Ещенко произошла ссора, в результате которой он четыре раза выстрелил в нее из обреза. Чтобы избавиться от тела, Соколов расчленил его и собирался выбросить останки в реку Мойку.
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Происшествия , Олег Соколов
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