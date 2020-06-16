В Липецке утонула 11-летняя девочка 

Липецке 15 июня на Петровском пруду утонула 11-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, на пруду без разрешения родителей купались четыре ребёнка без взрослых. Во время купания 11-летняя девочка начала тонуть и пробыла под водой около пяти минут. Из воды её достал старший брат, но девочка уже была мертва.

По данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее следователи сообщили о гибели 16-летнего подростка и его 19-летнего друга, утонувших 10 июня в селе Свишни Долгоруковского района.