Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Липецке утонула 11-летняя девочка 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
В Липецке утонула 11-летняя девочка
Фото: РИА Новости
В Липецке 15 июня на Петровском пруду утонула 11-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, на пруду без разрешения родителей купались четыре ребёнка без взрослых. Во время купания 11-летняя девочка начала тонуть и пробыла под водой около пяти минут. Из воды её достал старший брат, но девочка уже была мертва.
По данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее следователи сообщили о гибели 16-летнего подростка и его 19-летнего друга, утонувших 10 июня в селе Свишни Долгоруковского района.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
ИА Regnum: последние новости
Четыре человека погибли в ходе перестрелки в Ингушетии — СМИ Четыре человека погибли в ходе перестрелки в Ингушетии — СМИ В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами В Ленобласти нашли расчлененное мужское тело с женскими имплантами В Дагестане в ходе стычки с гражданами Азербайджана пострадали полицейские В Дагестане в ходе стычки с гражданами Азербайджана пострадали полицейские
Происшествия , Липецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта опасность сетей Wi-Fi
Раскрыта опасность сетей Wi-Fi
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Россиянка избила ребенка в лифте и попала на видео
Россиянка избила ребенка в лифте и попала на видео
Видео
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
01:10
Уснувшая в кроватке пьяная воспитательница детсада попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
00:43
Опубликовано видео заявлений избившей в лифте внучку бабушки
Происшествия
Китай назвал виновника новой вспышки коронавируса
00:57
Китай назвал виновника новой вспышки коронавируса
В мире
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
00:37
Последняя ссора Соколова с убитой аспиранткой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение