У стрелявшего в полицейских нашли экстремистскую литературу

В московской квартире напавшего на полицейских на Ленинском проспекте столицы Ратмира Галаева обнаружены экстремистские материалы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным», — сказал источник.
По его словам, основной версией нападения являются экстремистские взгляды Галаева.
«Также отрабатывается версия причастности Галаева к убийству начальника ингушского центра противодействия экстремизму», — сказал источник.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.
Днем в понедельник, 15 июня, двое полицейских были ранены в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. Когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения, неизвестный выстрелил в автоинспекторов. В ответ сотрудники ДПС применили табельное оружие, ранили стрелка и задержали его.
Участники перестрелки госпитализированы.