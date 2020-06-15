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В результате пожара в Воркуте погибли двое детей 

ТАСС 32 минуты назад
В результате пожара в Воркуте погибли двое детей
Фото: РИА Новости
Двое детей погибли и двое взрослых пострадали на пожаре в многоэтажке в Воркуте (Республика Коми). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.
"Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Воркута, Шахтерская набережная, дом 10. В момент прибытия пожарных из окон квартиры на втором этаже шел дым. В квартире было сильное задымление. Звеньями газодымозащиты из квартиры были спасены и переданы бригадам скорой медицинской помощи четыре человека, из них двое детей. Самостоятельно из дома эвакуировались 32 человека", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, по дороге в лечебное учреждение дети скончались, мужчина и женщина госпитализированы. В результате пожара повреждена квартира на общей площади 4 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении. В тушении были задействованы 5 единиц техники и 17 человек.
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Комментарии
Происшествия , Пожары , МЧС , Воркута , Республика Коми
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