В Грузии пойман хотевший убить Габунию россиянин

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала в Тбилиси россиянина в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. 15 июня гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщил, что задержанный гражданин РФ планировал ликвидировать журналиста Георгия Габунию, который в июле 2019 года выступил на грузинском телевидении с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.
«На основании однозначных и убедительных доказательств, полученных следствием, следственный орган принял решение о его задержании, в результате которого, с одной стороны, он был привлечен к уголовной ответственности, с другой — было предотвращено еще одно более серьезное преступление», — сообщает СГБ.