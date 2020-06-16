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СМИ: В Грузии задержали россиянина, готовившего покушение на оскорбившего Путина журналиста 

Daily Storm и ещё 5 45 минут назад
В Грузии пойман хотевший убить Габунию россиянин
Фото: Facebook
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала в Тбилиси россиянина в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. 15 июня гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщил, что задержанный гражданин РФ планировал ликвидировать журналиста Георгия Габунию, который в июле 2019 года выступил на грузинском телевидении с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.
«На основании однозначных и убедительных доказательств, полученных следствием, следственный орган принял решение о его задержании, в результате которого, с одной стороны, он был привлечен к уголовной ответственности, с другой — было предотвращено еще одно более серьезное преступление», — сообщает СГБ.
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Происшествия , В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , Тбилиси
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