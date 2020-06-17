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Премьер Грузии прокомментировал задержание россиянина в Тбилиси 

РИА Новости и ещё 19 19 минут назад
В Грузии прокомментировали задержание россиянина
Фото: © Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря о задержании россиянина в Тбилиси, заявил, что в стране предотвращено тяжкое преступление.
Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не назывались, а указывались только его инициалы — В. Б. Ранее гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный — гражданин России по имени Васамбек Боков, он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.
"В стране предотвращено совершение тяжкого преступления. Самая главная ответственность каждого члена правительства и правоохранительной системы — это максимально быстро расследовать подобную преступную деятельность против наших граждан, особенно против известного журналиста, и, следовательно, открыто предоставить информацию нашему населению", — заявил Гахария в интервью грузинскому Первому каналу.
По его словам, расследование является крайне важным особенно тогда, когда такие вопросы обычно используются для политических спекуляций оппозиции.
"Наша основная задача — это выявить полноценную картину того, что предотвратили наши правоохранители. Думаю, что сейчас необходимо успокоиться и дать возможность правоохранительной системе в кратчайшее время расследовать дело", — добавил премьер.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook написала, что правоохранителям "удалось предотвратить провокацию, направленную против стабильности в стране". Спикер парламента Арчил Талаквадзе также написал в соцсети, что "власти Грузии не допустят любые насильственные действия или организацию нападения на журналиста".
Летом 2019 года Гварамия и телеведущий Георгий Габуния работали в телекомпании "Рустави 2". В период, когда в Тбилиси проходила волна антироссийских акций, Габуния в прямом эфире оскорбил российского президента на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.
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Происшествия , В мире , Георгий Гахария , Саломе Зурабишвили , Арчил Талаквадзе , Георгий Габуния , Владимир Путин , Тбилиси
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