В Грузии прокомментировали задержание россиянина

Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержан россиянин за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках дела о подготовке заказного убийства. Ни обстоятельства задержания, ни имя задержанного не назывались, а указывались только его инициалы — В. Б. Ранее гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный — гражданин России по имени Васамбек Боков, он якобы планировал ликвидировать ведущего Георгия Габунию , нецензурно оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире летом 2019 года.

"В стране предотвращено совершение тяжкого преступления. Самая главная ответственность каждого члена правительства и правоохранительной системы — это максимально быстро расследовать подобную преступную деятельность против наших граждан, особенно против известного журналиста, и, следовательно, открыто предоставить информацию нашему населению", — заявил Гахария в интервью грузинскому Первому каналу.

По его словам, расследование является крайне важным особенно тогда, когда такие вопросы обычно используются для политических спекуляций оппозиции.

"Наша основная задача — это выявить полноценную картину того, что предотвратили наши правоохранители. Думаю, что сейчас необходимо успокоиться и дать возможность правоохранительной системе в кратчайшее время расследовать дело", — добавил премьер.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook написала, что правоохранителям "удалось предотвратить провокацию, направленную против стабильности в стране". Спикер парламента Арчил Талаквадзе также написал в соцсети, что "власти Грузии не допустят любые насильственные действия или организацию нападения на журналиста".

Летом 2019 года Гварамия и телеведущий Георгий Габуния работали в телекомпании "Рустави 2". В период, когда в Тбилиси проходила волна антироссийских акций, Габуния в прямом эфире оскорбил российского президента на русском языке. Его действия осудили представители грузинских властей и обычные граждане. Гварамия тогда заявил, что считает неприемлемым нецензурные высказывания в прямом эфире телеканала, но позицию ведущего разделяет.