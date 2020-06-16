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Стало известно, что брат стрелявшего в сотрудников ДПС в Москве мужчины работает в полиции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 17 минут назад
Брат подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС в Москве работает в полиции Ингушетии, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Источник сообщил, что «брат задержанного в Москве жителя Ингушетии работает в одном из подразделений республиканского МВД», передает РИА «Новости».
Представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что эксперты ведомства собираются проверить, были ли у стрелявшего сообщники, помогавшие в организации преступления, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.
Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.
Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что злоумышленником якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.
Также на допрос вызвали родственников подозреваемого. Было опубликовано видео обыска квартиры стрелка.
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Происшествия , Видео , Криминал , Сотрудник ДПС , Юлия Иванова , СКР , ГИБДД , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Ингушетия
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