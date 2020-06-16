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Брат подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС Москве работает в полиции Ингушетии , сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Источник сообщил, что «брат задержанного в Москве жителя Ингушетии работает в одном из подразделений республиканского МВД », передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.

Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что злоумышленником якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.

Также на допрос вызвали родственников подозреваемого. Было опубликовано видео обыска квартиры стрелка.