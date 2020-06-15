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Появились новые подробности о стрельбе в Москве 

Вероника Полынина 20 минут назад
На юго-западе Москвы оперативники задержали автомобиль, в котором, предположительно, могут находиться граждане, причастные к стрельбе на Ленинском проспекте. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Ранее в СК РФ опровергли информацию о том, что стрелявший по сотрудникам ДПС Ратмир Галаев 1995 года рождения скончался в больнице.
Число пострадавших при стрельбе в Москве возросло
Сообщалось также, что Галаева проверят на причастность к другим преступлениям, в том числе к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.
Как сообщал «Рамблер», стрельба у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте произошла в понедельник днем. Прохожий открыл дверь в машину ДПС и произвел в инспекторов, оформлявших протокол за нарушение ПДД водителю такси, несколько выстрелов. Оба полицейских получили тяжелые ранения. Нападавший был ранен ответным огнем.
Происшествия , Видео , СКР , ГИБДД , Москва
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