Появились новые подробности о стрельбе в Москве 

На юго-западе Москвы оперативники задержали автомобиль, в котором, предположительно, могут находиться граждане, причастные к стрельбе на Ленинском проспекте. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Ранее в СК РФ опровергли информацию о том, что стрелявший по сотрудникам ДПС Ратмир Галаев 1995 года рождения скончался в больнице.

Сообщалось также, что Галаева проверят на причастность к другим преступлениям, в том числе к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщал «Рамблер», стрельба у гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте произошла в понедельник днем. Прохожий открыл дверь в машину ДПС и произвел в инспекторов, оформлявших протокол за нарушение ПДД водителю такси, несколько выстрелов. Оба полицейских получили тяжелые ранения. Нападавший был ранен ответным огнем.