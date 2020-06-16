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Напавший на российских полицейских стрелок вел дневник и был замкнут 

Lenta.ru и ещё 71 1 час назад
Напавший на полицейских стрелок вел дневник
Фото: АГН «Москва»
Стрелявший по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев в последнее время вел себя замкнуто и редко общался с близкими. Об этом во вторник, 16 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По месту проживание подозреваемого и его знакомых проведены обыски. В одной из квартиры оперативники обнаружили сумку Галаева, в которой был его личный дневник. По словам допрошенных жильцов, они были знакомы с мужчиной и в последнее время заметили изменения в его поведении. Галаев стал более замкнутым и почти не общался с ними.
Ранее сообщалось, что в квартире, где жил стрелок, была найдена тетрадь Галаева с молитвами и просьбами дать ему силы для мести и смерти. На его компьютере также обнаружили множество видеороликов про нападение на сотрудников полиции.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР , ГИБДД , Lenta.ru , Москва
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