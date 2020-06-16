Напавший на полицейских стрелок вел дневник

По месту проживание подозреваемого и его знакомых проведены обыски. В одной из квартиры оперативники обнаружили сумку Галаева, в которой был его личный дневник. По словам допрошенных жильцов, они были знакомы с мужчиной и в последнее время заметили изменения в его поведении. Галаев стал более замкнутым и почти не общался с ними.

Ранее сообщалось, что в квартире, где жил стрелок, была найдена тетрадь Галаева с молитвами и просьбами дать ему силы для мести и смерти. На его компьютере также обнаружили множество видеороликов про нападение на сотрудников полиции.