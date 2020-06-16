Суд объявил об окончании следствия по делу «Сети»* 

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге объявил об окончании судебного следствия и переходу к прениям сторон по уголовному делу "Сети"*, фигурантами по которому проходят Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное следствие объявляется закрытым, переходим к прениям сторон. Перерыв до 10.00 17 июня", — объявил судья Роман Муранов.

Планировалось, что сегодня будут допрошены три сотрудника ФСБ , которых вызвала сторона защиты Филинкова.

"В суд поступило два сообщения. Одно от УФСБ по Петербургу и Ленобласти, что допрос Бондарева невозможен по причине его длительной командировки. УФСБ по Пензенской области сообщило, что Шепелев также в командировке. Следователь Токарев был сегодня допрошен. Коллегия судей определила, что судом предпринимались неоднократные попытки к вызову свидетелей, но, учитывая принцип разумности и сроки рассмотрения, решено продолжить суд без этих допросов", — сказал Муранов.

Ранее сообщалось, что Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков — нет.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети" к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов , Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах. У каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: тактик, сапер, связист и медик.

ФСБ пресекла деятельность "Сети" осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети" был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин , признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.