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Открывший стрельбу в Москве мужчина скончался 

Вероника Полынина 8 минут назад
Открывший стрельбу по сотрудникам ДПС мужчина скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации РБК, погибший — 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он стрелял в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т.
В Москве произошла стрельба: есть раненые
В московском главке МВД опровергли появившуюся ранее информацию о том, что стрелял водитель остановленного для проверки автомобиля. В МВД уточнили, что огонь открыл проходивший мимо мужчина. Его мотивы неясны.
«С целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ «О полиции», сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками», — добавили в пресс-службе.
По информации ТАСС, стрелявший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник днем возле гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудников ДПС, оформлявших протокол о нарушении ПДД на водителя такси. Полицейские находятся в больнице в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Видео , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Ингушетия
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