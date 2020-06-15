Открывший стрельбу в Москве мужчина скончался 

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По информации РБК, погибший — 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он стрелял в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте в Москве из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т.

В московском главке МВД опровергли появившуюся ранее информацию о том, что стрелял водитель остановленного для проверки автомобиля. В МВД уточнили, что огонь открыл проходивший мимо мужчина. Его мотивы неясны.

«С целью обезвреживания нападавшего, согласно ФЗ «О полиции», сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками», — добавили в пресс-службе.

По информации ТАСС, стрелявший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник днем возле гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте неизвестный несколько раз выстрелил в сотрудников ДПС, оформлявших протокол о нарушении ПДД на водителя такси. Полицейские находятся в больнице в тяжелом состоянии.