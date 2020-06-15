Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео

Против 37-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с ребенком после публикации видео, на котором он несколько раз ударяет своего семимесячного сына. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

Ролик опубликовало издание E1.Ru 14 июня. Соседи рассказали изданию, что супруги выпивали на скамейке возле своего дома. В какой-то момент отец ребенка пошел с коляской к калитке, но, видимо, у него не оказалось ключа от домофона. В этот момент он наклонился к коляске и с размаху ударил младенца, лежавшего в ней. Утверждается, что мужчина нанес не менее восьми ударов, а также сильно тряс коляску. В СК сообщили, что коляска перевернулась и ребенок выпал из нее. Предположительно, причиной такого поведения отца стал громкий плач младенца.

E1 также пишет, что «буквально через 30 секунд» мать забрала окровавленного младенца. Издание утверждает, что скорая приехала через час 15 минут, а полиция — через полтора часа, когда отец уже спал дома. Соседи также рассказали, что мужчина часто выпивал, избивал жену и дебоширил. Когда они обращались в полицию в прошлый раз, им предложили прийти и написать заявление.