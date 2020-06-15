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СМИ рассказали о причине гибели «Доктора Смерти» 

Газета.Ru 2 часа назад
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Фото: Газета.Ru
Стала известная возможная причина гибели псевдохирург Алена Верди, которую в СМИ прозвали "Доктором Смерть" и "Доктором Франкенштейном". Об этом сообщает РЕН.
Так, отмечается, что Верди могла скончаться от передозировки лекарствами.
СМИ уточняется, что псевдохирург умерла от гипогликемической комы в результате получения чрезмерной дозы инсулина.
По версии следствия, Верди без специального образования проводила пластические операции на дому. Ее обвиняли в семи эпизодах. Одна пациента скончалась, часть пациентов осталась инвалидами. Судебное заседание должно было состояться 4 июня.
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