Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл причину, по которой актер оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения перед смертельной аварией в центре Москвы . Его слова передает «Московский комсомолец» в понедельник, 15 июня.

Пашаев объяснил, что у артиста в этот день «умер близкий человек», из-за чего тот напился. Он отказался раскрывать имя скончавшегося, отметив, что это был друг Ефремова.

«Михаил был в трауре и подавлен», — подчеркнул адвокат.

По словам Пашаева, Ефремов не употреблял алкоголь в баре, а зашел туда за едой, однако в заведении не оказалось того, что хотел купить артист.

Пашаев добавил, что выступил инициатором записи видеообращения Ефремова с извинениями и обещанием помощи семье погибшего водителя Сергея Захарова

«Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму», — сказал он.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.