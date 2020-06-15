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Драка охранников с посетителями в больнице попала на видео 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Родственники умерших больных, столпившиеся у входа в Елизаветинскую больницу, устроили потасовку с охранниками медучреждения из-за того, что их не пускают внутрь, сообщает издание «Подъём». Сотрудники больницы ссылаются на то, что выдачей документов на скончавшихся пациентов в настоящее время занимается лишь один сотрудник. Остальные заболели.
На опубликованном изданием видео видно, что у входной двери в больницу скопилось несколько десятков человек. При этом охранники пускают внутрь только по одному человеку, ссылаясь на меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Некоторые родственники больных решили силой прорваться в больницу при помощи. Между ними и сотрудниками службы безопасности завязалась потасовка.
Специалист по связям с общественностью больницы Екатерина Аверина отметила, что один из посетителей набросился на охранника. В результате пришлось вызывать полицию. При этом она подчеркнула, что огромная очередь образовалась из-за того, что выдачей документов в настоящее время занимается всего один человек.
«Много пациентов и один сотрудник канцелярии всего остался, потому что все остальные заболели», — пояснила она.
При этом Аверина добавила, что результаты тестов сотрудников на коронавирус пока не известны.
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Происшествия , Видео , Общество
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