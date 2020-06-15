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Мешок с золотом нашли в швейцарском поезде 

Газета.Ru 1 час назад
Мешок с золотом нашли в швейцарском поезде
Фото: РИА Новости
Забывчивый пассажир оставил в швейцарском поезде мешок, набитый золотыми слитками. Власти объявили, что разыскивают владельца драгоценного металла. Мешок будет ждать его еще пять лет, сообщает телеканал "360".
Золото обнаружили еще в октябре 2019 года. Оно лежало в вагоне поезда, который курсировал по участку железной дороги между кантонами Санкт-Галлен и Люцерн.
В ходе внутреннего расследования хозяина слитков найти не удалось. Поэтому и было опубликовано объявление о поиске.
Стоимость золота в мешке составила 152 тысячи фунтов стерлингов (в рублях это более 13 миллионов).
Подробности о том, как будут проверять право того или иного человека на собственность, не приводятся. Чтобы забрать сумку, у забывчивого владельца есть пять лет.
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Происшествия , В мире
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