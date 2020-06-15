Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди 

Лжехирург Алена Верди, которая изуродовала несколько своих пациентов, скончалась в больнице Краснодара от передозировки лекарствами, сообщают СМИ.

По предварительным данным, Верди решила наглотаться таблеток, чтобы не принимать участия в судебных заседаниях, сообщает НТВ.

По данным телеканала, после госпитализации врачи практически сразу сообщили, что шансов выжить у нее мало. Она была подключена к аппарату ИВЛ, однако функции мозга были очень сильно поражены.

Она умерла в больнице, не приходя в сознание, утром 15 июня.

Напомним, в Краснодаре слушание по делу Верди, чьи операции навредили нескольким людям, переносили из-за госпитализации подсудимой. Она попала в одну из больниц города 1 июня, впала в кому.

Известно, что Верди решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, но у нее не было необходимого образования. На Украине она нашла хирурга, который ее обучил. В 2015 году она переехала в Краснодар, начала оперировать самостоятельно, а руководству частной клиники предоставила поддельные документы.

Операции она проводила на дому в условиях антисанитарии. Жертвами лжехирурга стали более 10 девушек, одна из них скончалась. При это Верди запрещала пациенткам появляться в клинике, где была официально устроена, и обращаться к другим врачам, все перевязки она проводила дома.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении директора частной клиники, где она работала.