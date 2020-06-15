Добивал живую: подробности зверства Соколова

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Озвучены жуткие подробности того, как доцент Соколов добивал еще живую Анастасию Ещенко 

Экспресс газета 2 часа назад
В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга состоялся процесс над 63-летним доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Крупный специалист по военной истории Франции и реконструктор убил и расчленил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Девушка также была его аспиранткой.
Приговор доценту Соколову мог быть оглашен на прошлой неделе. Однако, как ранее писала «Экспресс газета», прошлое судебное заседание было отложено из-за манипуляций адвоката убийцы. Защита Соколова просила проанализировать все СМС от Анастасии, в которых та якобы оскорбляла своего сожителя. Адвокат Почуев утверждал, что не успел до конца изучить материалы дела.
В свою очередь, семья Ещенко через своего адвоката просила суд признать факт надругательства над трупом. Таким образом, родственники убитой студентки собирались увеличить возможный срок для историка. Родители попросили рассматривать дело в их отсутствие.
«Преступление и жестокость потрясло всю нашу семью. Я категорически не хочу взаимодействовать ни с обвиняемым, ни с его адвокатом», — зачитала адвокат слова матери Анастасии.
Выяснилось, что родителям девушки действительно не стоило присутствовать на суде. Прокурор озвучила жуткие подробности того, как Соколов добивал еще живую девушку. Он выстрелил в Настю, затем «сдавил шею потерпевшей, причинив перелом… С целью причинение смерти, которая подавала признаки жизни, произвел еще три выстрела в голову с повреждением правой теменной доли с входной раной».
Тело Ещенко, как сообщалось, было расчленено с помощью пилы, ножовки, топора и двух кухонных ножей. Через два дня голову жертвы нашли в питерской квартире преподавателя.
Во время оглашения этих деталей убийца вел себя очень спокойно. Он перебирал какие-то свои бумаги и делал вид, что все прозвучавшее к нему не относится.
В довершение всего Соколов начал чехарду с адвокатами: заявил, что Александр Почуев отказался вести дело, поскольку ему поступали угрозы. Таким образом, доцент сейчас находится без защиты. Заседание снова перенесли — на 22 июня в 12.00. Защитника доценту предоставит суд.
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Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов , Санкт-Петербург , Франция
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