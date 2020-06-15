В «развлекательных целях»: взрывчатка детям не игрушка

В Волгограде задержали подростка, который собирался совершить массовое убийство в школе. ФСБ обнаружила у него СВУ, «коктейли Молотова» и холодное оружие. Сам подросток утверждает, что хотел использовать его в развлекательных целях, однако на него завели уголовное дело по двум статьям. Ранее в этом году ФСБ уже несколько раз предотвращала массовые убийства в школах.

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал совершить нападение на школу, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации спецслужбы, у злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ), бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие. Кроме того, были обнаружены рукописные инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения

Следственном комитете (СК), в свою очередь, сообщили, что в квартире у задержанного нашли 18 готовых к использованию бутылок с «коктейлем Молотова», СВУ и компоненты, необходимые для его изготовления, в частности, металлические поражающие элементы.

«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, — однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — утверждается в сообщении СК.

Как сообщили в ведомстве, следователи нашли место, где подросток испытывал собранные им бомбы, и еще одно несработавшее взрывное устройство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом). Подростку предъявили обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы взять обвиняемого под стражу. Сейчас правоохранительные органы проверяют версию о наличии у подростка сообщников.

Подобный случай произошел в середине апреля в Красноярске. Там задержали подростка 2006 года рождения, готовившего вооруженное нападение на школу, сообщила ФСБ. У него нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», уточнили спеслужбы.

На допросе подросток признался, что готовил нападение, а обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на самодельные взрывные устройства, принадлежат ему.

По его словам, они были нужны «для расстрела в школе». Подросток рассказал, что планировал нападение «около 19–20 апреля».

Два подобных случая произошли и в феврале этого года. В конце месяца двое россиян 2005 года рождения собирались совершить вооруженное нападение на школу в Саратове, сообщали в ФСБ. Подростков задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Школьники также планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета, уточнили в ФСБ.

Сотрудники служб сообщали, что задержанные состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

Позже ФСБ опубликовала видео допроса злоумышленников. На вопрос о том, сколько людей они собирались убить, один из задержанных ответил, что ему «все равно», а другой «примерно рассчитывал на 40 человек». Он пояснил, что мотивом преступления была месть.

Второй задержанный уточнил, что они собирались напасть на учебные заведения в мае и разработали план для выполнения этой задачи.

В СК сообщили, что преступникам по 14 и 15 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 п. «а, ж», ч. 2 ст. 105 УК).

За несколько дней до этого ФСБ предотвратила теракты в двух образовательных учреждениях Крыма. Как сообщили в ЦОС, сотрудники спецслужбы задержали двух подростков, готовивших теракты, — они проживали в Керчи. У школьников обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Бомбы они хранили у себя дома.

Чтобы подготовиться к нападению, они достали планы зданий и приобрели компоненты взрывных устройств. Необходимое для изготовления взрывчатки они покупали через интернет.