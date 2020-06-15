Кто мешает переговорам Ефремова с семьей его жертвы

Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, отказываются от компенсации и не выходят на контакт с его представителями. По словам адвоката артиста, это происходит из-за помех, которые строят люди, «делающие пиар» на скандале и вводящие в заблуждение СМИ.

Вторая жена погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова Маргарита рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что потерпевшую сторону в суде по делу об аварии будет представлять родной брат Сергея.

«Скорее всего, да, брат погибшего будет единственным потерпевшим», — отметила она.

В то же время сын Захарова от второго брака Валерий прокомментировал споры в социальных сетях о том, как разделить компенсацию между двумя женами Захарова — Маргаритой и Ириной, с которой тот прожил 22 года.

«Откуда вы знаете, с кем отец жил, а с кем не жил? Что вы несете? Кто вам сказал, что он не жил с нами 22 года? Телевизор? Впитывайте дальше информацию, построенную на догадках», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам знакомых Захарова, мужчина развелся с первой женой, которая «бросила ребенка на отца», когда узнал о ее измене. Вторая жена во время беременности сказала, что ей будет тяжело воспитывать двоих детей, поэтому старшего сына Виталия Захаров отдал на воспитание бабушке, помогал ему деньгами.

«Виталий вырос, женился. У него родилась девочка, у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. Сам Виталий работает в автосервисе, зарабатывает немного, его бы семье деньги не помешали. А, выходит, парня сейчас отодвинули на второй план. Он как-то всегда на отшибе был в семье. Вот кому тяжело придется без помощи отца», — рассказали знакомые семьи.

Они также прокомментировали появление Ирины на телевидении, где первая жена Захарова рассказала о случившемся.

«Ирина первая узнала о смерти Сергея. Она же и сообщила родным о трагедии. К ней сразу приехали племянник и старший сын Сергея. Женщина отдала документы старшему сыну. Одежду повезла в морг. Ее там перехватили журналисты.. Обещали домой отвезти, а привезли в студию. Стали вопросы задавать. Она растерялась, но скандалить не стала. Поверьте, Ирина не сторонник разборок», — сообщили они.

При этом знакомые семьи подчеркнули, что к материалам следствия допускают только законных родственников Захарова, в связи с чем Ирина «вряд ли узнает, как расследуют дело».

По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актер не раз пытался выйти на связь с родственниками Захарова и обсудить с ними вопрос компенсации, однако те отказались вступать с ним в контакт.

«Неоднократно мы пытались выйти на этих людей и договориться о компенсации. Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область, но она в очень преклонном возрасте и не уверен, что правильно восприняла мои слова. Другие члены семьи пока на контакт не идут», — раскрыл он детали происходящего.

По словам Пашаева, переговоры Ефремова с семьей Захарова не удается провести из-за «определенных людей, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

Об аварии со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, уже высказались многие общественные деятели. В частности, телеведущий Владимир Познер заявил, что ему «не жалко» актера, который неоднократно садился за руль нетрезвым.

«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают. Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек. Поэтому, конечно, всем дико интересно», — добавил он.

Общественную реакцию на ДТП с участием Ефремова прокомментировал также его друг, актер Иван Охлобыстин

«Погиб человек, нет погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченый человек. И у того и у другого есть семьи. Они не должны пострадать от ненависти разжигаемой нечистоплотными средствами массовой информации. Они жертвы. И те, и другие. Им нужны мир и любовь, а не хайп на крови. Нам же всем следует пересмотреть свое отношение к нормам общественной морали. Она не только в том, чтобы за собой после шашлыков в лесу убирать, она еще в сострадании к любой человеческой жизни, даже такой, как Михаил Ефремов. Пусть его осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны», — написал он в социальной сети «Вконтакте».

«Я прокуратуру понимаю, она надзором занимается. Что же вы все в прокуратуре-то, а? Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возопим и будет все в порядке. Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства», — сказал Леонтьев.

Журналист Андрей Максимов также выразил сожаление в связи с отношением общества к произошедшему и обратил внимание на то, что на фоне множества аналогичных резонансных дел ситуация вокруг Ефремова отличается тем, что актер принес публичные извинения.

«Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто — ни политики, ни деятели шоу-бизнеса, ни даже те, кто просто спорит в соцсетях — он извинился и покаялся. Он это сделал, уверен, не для чего-то, а почему-то: потому что не мог этого не сделать», — написал Максимов.

В то же время телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнение в том, что записывая видеообращение Ефремов не нарушил условий домашнего ареста.