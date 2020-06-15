Инкассаторов в Петербурге ограбили на 10 млн рублей

Неизвестные напали на сотрудников логистической компании в Санкт-Петербурге в понедельник утром и похитили у них около 10 млн рублей, ведется розыск злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области

"Неизвестные совершили нападение на сотрудников логистической компании и похитили у них перевозимые денежные средства. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 10 млн рублей", — сказал представитель ведомства.

В полиции отметили, что инцидент произошел около 10:00 мск в районе дома номер 295 на проспекте Обуховской обороны. После нападения злоумышленники скрылись с места инцидента на машине, ведется розыск.

Источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что злоумышленники рассыпали часть украденных денег на месте инцидента, так как один из пакетов с деньгами порвался.