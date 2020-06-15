«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной

Светская львица Алена Кравец прокомментировала смерть журналистки Юлии Норкиной. Модель заявила, что покойная была закрыта белым покрывалом в гробу, словно "хотели что-то скрыть".

Алена Кравец высказала свое мнение по поводу смерти Юлии Норкиной. По словам светской львицы, она часто виделась на съемках ток-шоу с покойной. При это модель отметила, что журналистка всегда следила за внешним видом и выглядела моложе своего возраста.

— Норкина всегда очень следила за собой. Было видно, что у нее хороший косметолог и классный пластический хирург

. А еще был в ней какой-то мощный внутренний стержень. Она всегда говорила на эфирах по делу, прямо, со знанием предмета, — цитирует слова певицы "Дни.ру".

Однако, по словам артистки, в последние несколько месяцев журналистка изменилась: погрустнела, старалась уйти сразу после съемок и ни с кем не общаться. Как сообщила светская львица, ей казалось, будто бы радиоведущую "терзала какая-то очень личная проблема, с которой она ни с кем не делилась".

— Позже в прессе много писали, что она могла переживать измены мужа. Кто знает… Для женщины любое предательство очень болезненно. При этом сама Юля, я уверена, была человеком очень порядочным, честным, чистым. Любая ложь ей казалась отвратительной, — продолжила певица.

Как сообщила Алена Кравец, ее очень насторожили похороны Юлии Норкиной. По словам модели, супруг покойной появился на кладбище лишь на минуту, а сама журналистка лежала в гробу почти полностью покрытая белым покрывалом.