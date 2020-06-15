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«Хотели что-то скрыть»: Кравец высказалась о похоронах Норкиной 

Vse42.ru 47 минут назад
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Фото: РИА Новости
Светская львица Алена Кравец прокомментировала смерть журналистки Юлии Норкиной. Модель заявила, что покойная была закрыта белым покрывалом в гробу, словно "хотели что-то скрыть".
Алена Кравец высказала свое мнение по поводу смерти Юлии Норкиной. По словам светской львицы, она часто виделась на съемках ток-шоу с покойной. При это модель отметила, что журналистка всегда следила за внешним видом и выглядела моложе своего возраста.
— Норкина всегда очень следила за собой. Было видно, что у нее хороший косметолог и классный пластический хирург
. А еще был в ней какой-то мощный внутренний стержень. Она всегда говорила на эфирах по делу, прямо, со знанием предмета, — цитирует слова певицы "Дни.ру".
Однако, по словам артистки, в последние несколько месяцев журналистка изменилась: погрустнела, старалась уйти сразу после съемок и ни с кем не общаться. Как сообщила светская львица, ей казалось, будто бы радиоведущую "терзала какая-то очень личная проблема, с которой она ни с кем не делилась".
— Позже в прессе много писали, что она могла переживать измены мужа. Кто знает… Для женщины любое предательство очень болезненно. При этом сама Юля, я уверена, была человеком очень порядочным, честным, чистым. Любая ложь ей казалась отвратительной, — продолжила певица.
Как сообщила Алена Кравец, ее очень насторожили похороны Юлии Норкиной. По словам модели, супруг покойной появился на кладбище лишь на минуту, а сама журналистка лежала в гробу почти полностью покрытая белым покрывалом.
— Я помню похороны, где вдовец почти все время отсутствовал и подошел всего на минуту к гробу. Он был одет в простую будничную футболку и даже не бросил горсть земли в могилу, как положено по православному обычаю. Да и Юля в гробу была почти до носа закрыта белым покрывалом, словно хотели что-то скрыть от любопытных глаз, — подытожила Кравец.
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Происшествия , Общество , Алена Кравец
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